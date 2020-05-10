10.05.2020 14:04

Для водителей ввели новый сбор: за оспаривание штрафа придется заплатить

Верховный суд кардинально изменил правовую позицию



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Автомобилистам станет сложнее оспорить наложенный патрульной полицией штраф. Теперь они будут обязаны платить за рассмотрение своего дела судебный сбор. О необходимости его платить в такой категории указал Верховный суд.

Хотя ранее его позиция в этом вопросе была совершенно противоположной: согласно постановлению Верховного суда от 13 декабря 2016 года (производство №21-1410а16), за обжалование постановления полиции судебный сбор платить не требовали.

Теперь же, 18 марта 2020 года Большая палата Верховного суда кардинально изменила правовую позицию и сделала вывод, что при обжаловании постановлений полиции нужно уплатить судебный сбор в размере 420 грн (производство №11-1287апп18).

Соответствующее постановление вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Таким образам, отныне за подачу иска в суд об отмене штрафа за нарушение ПДД водители должны будут уплатить 420 грн судебного сбора. И это при средних штрафах от 170 до 425 грн.

Вместе с тем, в случае победы истцу (водителю) должны будут возместить финансовые потери по делу.

Но учитывая, что дело может рассматриваться долго, а после первого решения суда может последовать апелляция, ждать свои деньги придется долго.