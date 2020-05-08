08.05.2020 17:42

В районі перехрестя Плеханівська - Молочна змінюється схема руху трамваїв

Рух транспорту буде обмежено, а трамваї №5 та 27 курсуватимуть за зміненими маршрутами.



//city.kharkov.ua

Рух транспорту на перехресті вул. Молочна - вул. Плеханівська з сьогоднішнього вечора буде обмежено, а трамваї №5 та 27 курсуватимуть за зміненими маршрутами.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією трамвайної переїзду вул. Плеханівська - вул. Молочна.

Так, рух трамваїв по вул. Гольдбергівській та вул. Молочній, на ділянці від пров. Рибасівського до вул. Плеханівської, буде заборонено з 23:00 8 травня до завершення ремонтних робіт.

Рух трамваїв організовано наступним чином:

трамвай №5:

з 06:00 до 18:00:

вул. Одеська - вул. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - вул. Плеханівська - ст.м. «Завод ім. Малишева» - вул. Польова - вул. Молодої Гвардії;

з 18:00 до закінчення часу роботи маршруту:

вул. Одеська - вул. Героїв Сталінграда - вул. Морозова - вул. Плеханівська - вул. Молочна - Кінний ринок - пл. Захисників України - пр. Московський - вул. Кошкіна - вул. Плеханівська - вул. Морозова (парк Машинобудівників) - пр. Московський - пл. Захисників України - вул. Молочна - вул. Плеханівська - вул. Морозова - вул. Героїв Сталінграда - вул. Одеська;

трамвайний маршрут № 8 - без змін;

трамвай №27: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - пр. Московський - пл. Конституції - пл. Павлівська - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівській - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - розворотне коло «Новожанове».

Крім того, з 23:00 6 травня обмежений рух транспорту на перехресті вул. Молочна - вул. Плеханівська. На цей період схема руху організована наступним чином:

- по вул. Молочній від пр. Гагаріна рух здійснюватиметься тільки праворуч на вул. Плеханівську;

- по вул. Молочній від вул. Руставелі - прямо і праворуч на вул. Плеханівську;

- по вул. Плеханівській від пров. Власівського - тільки праворуч на вул. Молочну;

- по вул. Плеханівській від пров. Аптекарського - тільки праворуч на вул. Молочну.

Автобус №211е здійснює об'їзд закритої ділянки наступним чином:

- під час руху в бік Салтівки: вул. Молочна - вул. Плеханівська - пров. Власівський - пл. Захисників України і далі за маршрутом.