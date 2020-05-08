08.05.2020 13:40

Зеленский подписал закон об отмене штрафных баллов за нарушение ПДД

За все нарушения придется платить деньгами



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Президент Владимир Зеленский подписал закон (№2809), который исключил из Кодекса об административных правонарушениях нормы о штрафных баллах за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме. Об этом сообщается на сайте парламента в стадиях прохождении документа, который возвращен с подписью главы государства 7 мая. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

На данный момент каждому украинцу, имеющему водительские права, в начале каждого года начисляется 150 баллов. По мере фиксации правонарушений в авторежиме от общего число баллов нарушителя вычитается количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей. Когда баллы заканчиваются, водителя штрафуют. После вступления в силу нового закона за все нарушения придется платить деньгами.