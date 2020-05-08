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08.05.2020  13:03   

Постановление Верховного Суда Украины: увидел пешехода - тормози даже на зеленый

Тот факт, что опасность для движения создана в результате противоправного поведения пешехода не освобождает водителя от выполнения требований Правил дорожного движения - экстренного торможения.


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По делу № 759/2926/16-к суд первой инстанции оправдал водителя, который совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу на красный сигнал светофора. Апелляционный суд Киева, напротив, признал водителя виновным в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.286 Уголовного кодекса ( «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего»).

В свою очередь Кассационный уголовный суд не согласился с доводом защитника о том, что противоправность действий потерпевшего пешехода исключает виновность осужденного. Ведь апелляционный суд основывал свое решение, в частности, на основании анализа заключения эксперта-автотехника. Последний указал, что в дорожной обстановке, которая сложилась, водитель имел техническую возможность избежать наезда на пешехода, применив экстренное торможение. Вместо этого он подал сигналы аварийной остановки, а затем перестроился в правый ряд.

То, что в результате грубого нарушения ПДД пострадавший создал опасность для дорожного движения, не вызывает сомнения. Однако, водитель обязан выполнить требование п.12.3 ПДД. Поэтому ККС оставил без изменения приговор апелляционного суда 3 года лишения свободы условно и лишение права управления на год.

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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