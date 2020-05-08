Харківські шляховики відновлюють покриття на вулиці Чугуївській

Працівники КП «Шляхрембуд» зараз проводять капітальний ремонт вул. Чугуївської в Основ'янському районі.
Як розповів інженер КП «Шляхрембуд» Олександр Свічкар, проїжджа частина з часом почала руйнуватися, там з'явилися численні ями, тому і було ухвалене рішення про капремонт.
«Вулиця Чугуївська фактично є об'їзною: нею можна частково об'їхати проспект Гагаріна. Але вона не ремонтувалася понад 20 років. Дорога зруйнувалася, тому було ухвалене рішення про відновлення асфальтобетонного покриття протяжністю близько кілометра. Ремонт плануємо завершити у найкоротші терміни, щоб не доставляти незручностей водіям», - повідомив Олександр Свічкар.
За його словами, в найближчих планах підприємства - відновити проїжджу частину на вул. Сидора Ковпака, вул. Синельникова, вул. Лосівській, вул. Лісопарковій.
Зазначимо, на час ремонту об'їзд ділянки на вул. Чугуївській здійснюється вільною від робіт смугою руху.
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