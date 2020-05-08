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08.05.2020  08:57   

В Кабмине сообщили, как будет работать общественный транспорт после 22 мая

Общественный транспорт в Украине после 22 мая будет работать по новым правилам.


// izvestia.kharkov.ua

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, до 22 мая, «крайней» озвученной правительством даты выхожда из карантина,  существенных изменений в работе транспорта не предвидится. Да и после этой даты перевозки будут осуществляться в новых условиях. Как ранее уже не будет, подчеркнул министр.
 
Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины:
Будет функционировать весь транспорт, в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательный температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция.
 
Едва ли не единственное смягчения - Кабмин разрешит пользоваться общественным транспортом большему количеству людей.

А что касается открытия метро, ​​то, по словам министра инфраструктуры, точной даты пока нет.
 
Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины:
Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, требуется определенное количество времени и организации. Поэтому на 22-е число еще точно никто не готов.
 
Что касается авиа- и железнодорожных сообщений, то даты их открытия также пока не объявляют. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине.

Например, в Укрзалізнице сообщают, в случае снятия ограничений по карантину, в первую очередь запустят пригородные электрички.

Авиарейсы восстановят не раньше лета. Но речь идет пока только о внутреннем воздушном сообщении. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Точные даты будут известны только тогда, когда количество зараженных коронавирусом в Украине начнет стабильно уменьшаться.

Тэги:  карантин, коронавирус, транспорт, метро
 
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