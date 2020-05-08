08.05.2020 09:22

Харьковские дорожники восстанавливают покрытие по улице Чугуевской

В городе продолжаются работы по обновлению дорожных магистралей. Один из объектов - улица Чугуевская, в Основянском районе.



// izvestia.kharkov.ua

Покрытие этой дороги со временем начало разрушаться, и как результат образовались многочисленные ямы, которые не удавалось спокойно проехать, чтобы не попасть в них даже опытным водителям. Поэтому и было принято решение об обновлении этой улице.



Александр Свичкарь, инженер КП «Дорремстрой»:

Улица Чугуевская не ремонтировалась более 20 лет. Она получается как объездная и не создавая пробок можно объехать проспект Гагарина. Дорога была практически непроездная, поэтому было принято решение о восстановлении асфальтобетонного покрытия протяжённостью около километра и будет уложено более 700 тонн асфальтобетона планируем уложить.



Ремонт дороги планируют завершить в кратчайшие сроки, чтобы не доставлять неудобства водителям. Из-за ремонтных работ пришлось полностью перекрыть улицу от переулка Разъездного до улицы Сидоренковской. Перед укладкой нового асфальтобетона дорожники выровняли покрытие, сняв остатки старого. Того требует технология, объясняют коммунальщики.



Александр Свичкарь, инженер КП «Дорремстрой»:

В ближайших планах у нас восстановление покрытия по улице Сидора Ковпака, Синельникова, Лосевская, Лесопарковая. Около 50 000 квадратных метров восстановления асфальтобетонного покрытия. Когда будут производится ремонтные работы по данным адресам будем заранее предупреждать и водителей и жителей для того чтобы не создавать трудности, чтобы могли объехать.



