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06.05.2020  14:04   

На вулиці Садовій на два роки закривається рух транспорту

Рух транспорту по вул. Садовій заборонено з 6 травня по 30 грудня 2022 року.


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Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з будівництвом житлових будинків по вул. Садовій, №7 та 9.

Об'їзд закритої ділянки організовано прилеглими вулицями: вул. Маршала Бажанова, вул. Пушкінською, пров. Театральним, вул. Потебні.

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, ремонт, харьков, проезд, стройка, объезд
 
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