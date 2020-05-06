На вулиці Садовій на два роки закривається рух транспорту

Рух транспорту по вул. Садовій заборонено з 6 травня по 30 грудня 2022 року.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з будівництвом житлових будинків по вул. Садовій, №7 та 9.
Об'їзд закритої ділянки організовано прилеглими вулицями: вул. Маршала Бажанова, вул. Пушкінською, пров. Театральним, вул. Потебні.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
В 1995 году ввели в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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