06.05.2020 08:18

В Харькове часть улицы будет непроездной

По улице Чугуевской временно ограничивается движение транспорта.



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Движение транспорта по ул. Чугуевской, на участке от дома №78 по ул. Чугуевской до пер. Разъездного, ограничивается 6, 7 и 8 мая с 9:00 до 17:00.

По информации Департамента инфраструктуры, пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.