Главная Новости Дороги и транспорт В Харькове часть улицы будет непроездной
06.05.2020  08:18   

В Харькове часть улицы будет непроездной

По улице Чугуевской временно ограничивается движение транспорта.


// Facebook

Движение транспорта по ул. Чугуевской, на участке от дома №78 по ул. Чугуевской до пер. Разъездного, ограничивается 6, 7 и 8 мая с 9:00 до 17:00.

По информации Департамента инфраструктуры, пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.05 Дороги и транспорт Трамваи №№ 5,8,27 изменят маршруты на время реконструкции 29.04 Дороги и транспорт У четвер тролейбус №11 курсуватиме за іншим маршрутом 29.04 Дороги и транспорт Частина Московського проспекту буде закрита ще два тижні
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 