05.05.2020 09:39

Названа предварительная дата открытия харьковского метро

Метро в Украине откроют, скорее всего, только в конце июня, а то и в июле.



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Метрополитен в украинских городах, в том числе и в Харькове, откроют по одном из последних этапов выхода из карантина.

Причем открывать его будут в два этапа: сначала для отдельных категорий граждан и с определенными ограничениями, а затем для других пассажиров. Работать в обычном режиме начнет на предпоследнем этапе ослабление карантина, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в утреннем эфире "Украинского радио".

«Открытие метрополитена предполагается в два этапа. На третьем этапе смягчения карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и с определенными ограничениями. На четвертом этапе, это практически уже этап завершения эпидемии в Украине, метрополитен будет работать в обычном режиме», - сказал премьер.



По словам Шмыгаля, пятый этап ослабления карантина фактически означает его завершение.



«Мы сделали несколько зон и несколько этапов: есть красные зоны, оранжевые, желтые, зеленая зона - это когда эпидемия закончилась. Это пятый этап выхода из карантина, когда завершатся абсолютно все ограничения. Следовательно, метро - это предпоследний этап завершения карантинных мероприятий в связи с высокой вероятностью, нагрузкой, таким фактором, как возможность заражения в метро, ​​быстрого распространения эпидемии в крупных городах», - уточнил он.

До тех пор вопрос подвоза сотрудников в открывшиеся кафе, парикмахерские и магазины частный бизнес должен будет решать своими силами.

Напомним, на время карантина КП «Харьковский метрополитен» прекратил перевозки пассажиров с 20:00 17 марта по 3 апреля. Затем запрет работы был продлен до отдельного распоряжения.