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29.04.2020  18:28   

У четвер тролейбус №11 курсуватиме за іншим маршрутом

Рух буде обмежено з 8:00 до 20:00 30 квітня.


//city.kharkov.ua
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язане з поточним ремонтом вулиці.
 
Пропуск транспорту буде організовано вільною від виконання робіт смугою руху.
 
Рух транспорту по вул. Великій Гончарівській, на ділянці від вул. Семінарської до пров. Сімферопольського, буде обмежено з 8:00 до 20:00 30 квітня.
 
Також завтра, з 9:00 до 20:00, буде заборонено рух тролейбусів по вул. Любові Малої та вул. Плановій, на ділянці від вул. Дудинської до вул. Семінарської, вул. Семінарській, від вул. Планової до вул. Великої Гончарівської, вул. Великій Гончарівській, від вул. Семінарської до вул. Конєва, вул. Конєва, вул. Малиновського, вул. Коцарській, вул. Благовіщенській, пл. Благовіщенській та узвозу Соборному.
 
У цей час тролейбус №11 курсуватиме так:  розворотне коло «Пр. Дзюби» - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка -  пр. Любові Малої - вул. Дудинської - вул. Холодногірська -  розворотне коло «Вул. Новий Побут».
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, маршрут, харьков, 11 троллейбус
 
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