29.04.2020 13:50

У Харкові готуються обрати підрядника для будівництва метро

Підготовка до будівництва нових станцій метро у бік вул. Одеської триває.



://city.kharkov.ua

Як повідомив сьогодні, 29 квітня, журналістам заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євгеній Водовозов, завершується відбір інженера FIDIC (Міжнародна федерація інженерів-консультантів).



«У травні має відбутися розкриття пакетів, і в травні ж - кваліфікація по будівельних компаніях, якщо нічого не завадить. І далі вже інженер FIDIC зможе почати роботу з підготовки остаточних документів, щоб у цьому році ми могли провести тендерну процедуру вже по самому будівництву, обрати підрядника і приступити до будівництва. Ми готуємо майданчики, зносимо будівлі, які викупило місто, щоб підрядник, прийшовши, міг одразу почати працювати», - пояснив Євгеній Водозов.



Нагадаємо, що проєкт «Продовження метрополітену у м. Харкові» включає будівництво двох станцій - «Державінська» і «Одеська», Олексіївського електродепо і закупівлю рухомого складу. Проєкт реалізується за рахунок кредитних коштів ЄБРР (160 млн євро) та ЄІБ (160 млн євро).