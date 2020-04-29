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29.04.2020  12:55   

Харків першим в Україні планує пустити в метро поїзди-«труби»

Вісім нових рухомих складів планується придбати для КП «Харківський метрополітен».


://city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 29 квітня, повідомив журналістам заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євгеній Водовозов.

На лінії планується пустити цільні п'ятивагонні склади. За словами віце-мера, харків'яни першими в країні реалізують цей світовий досвід.

«У нас пройшов тендер, і ми очікуємо підтвердження Європейського інвестиційного банку щодо закупівлі нових вагонів метро - восьми складів. Це тривалий процес виготовлення, отримання, але вперше в Україні закуповуються склади, які називають «труба» - без перегородок між вагонами», - зазначив Євгеній Водовозов. 

Він повідомив, що потяги виготовлятимуться спеціально для Харкова. Перший з них планують отримати через півтора року, а всі вісім - протягом двох-двох з половиною років.

Источник:   ХГС
 Тэги:  метро, харьков, поезд, движение
 
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