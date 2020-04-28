28.04.2020 16:30

На вулиці Героїв Праці, в районі гідропарку, встановлюють новий світлофор

На вул. Героїв Праці, біля входу у Журавлівський гідропарк, з'явиться новий світлофорний об'єкт.



://hk.npu.gov.ua

Як повідомив сьогодні, 28 квітня, директор Департаменту інфраструктури Сергій Дульфан, на цьому місці спостерігається постійний швидкісний потік машин, що нерідко призводить до дорожньо-транспортних пригод, в тому числі за участю пішоходів.



«І сосновий бір, і Журавлівський гідропарк є улюбленими місцями відпочинку харків'ян. Вулиця Героїв Праці на цій ділянці досить широка, і деякі водії дозволяють собі не дотримуватися швидкісного режиму, внаслідок чого нерідко просто не бачать пішоходів. Для того, щоб убезпечити городян, дітей, було ухвалене рішення про будівництво пішохідного об'єкта. Він буде добре освітлений, а світлофорне регулювання дозволить безпечно перетинати проїжджу частину», - зазначив Сергій Дульфан.



За його словами, цей світлофорний об'єкт працюватиме таким чином, щоб навіть людина з обмеженими фізичними можливостями могла спокійно перетнути проїжджу частину. Якщо ж пішоходи з якихось причин не встигнуть перейти дорогу, то для них облаштують «острівець безпеки». Запрацює світлофорний об'єкт найближчими тижнями.



Директор Департаменту інфраструктури також повідомив, що наступним масштабним об'єктом реконструкції стане перетин пр. Московського з вул. Польовою, в районі Велозаводського моста.



«Це також одне з найбільш проблемних місць у Харкові. Найближчим часом почнемо займатися розміткою і перенесенням мереж, новою конфігурацією проїжджої частини. Повністю будуть зарегульовані всі в'їзди і виїзди з Московського проспекту. Ми приберемо цю проблему - транспорт, який стоїть на поворот, на пробивку Академіка Павлова, щоб забезпечити безперешкодний проїзд на перехресті. Крім цього, буде організована безпечна посадка-висадка пасажирів трамваю», - розповів Сергій Дульфан.