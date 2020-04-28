28.04.2020 13:51

Тролейбус №6 на три дні змінить маршрут

Рух транспорту по вул. Деповській, на ділянці від вул. Валдайської до вул. Південнопроектної, буде обмежено щодня з 9:00 до 17:00 29, 30 квітня та 1 травня.



://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом проїжджої частини вул. Деповський.



На цей період рух транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою.



Також з 9:00 до 17:00 з 29 квітня по 1 травня буде заборонено рух тролейбусів по вул. Валдайській, Деповській і вул. Південнопроектній, на ділянці від розворотного кола «Залізнична станція «Основа» до пр. Гагаріна.



Тролейбус №6 курсуватиме так: вул. Університетська - пров. Соляниківський - пров. Подільський - вул. Вернадського - пр. Гагаріна - вул. Аерофлотська - розворотне коло «Аеропорт».