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28.04.2020  13:51   

Тролейбус №6 на три дні змінить маршрут

Рух транспорту по вул. Деповській, на ділянці від вул. Валдайської до вул. Південнопроектної, буде обмежено щодня з 9:00 до 17:00 29, 30 квітня та 1 травня.


://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом проїжджої частини вул. Деповський.

На цей період рух транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою.

Також з 9:00 до 17:00 з 29 квітня по 1 травня буде заборонено рух тролейбусів по вул. Валдайській, Деповській і вул. Південнопроектній, на ділянці від розворотного кола «Залізнична станція «Основа» до пр. Гагаріна.

Тролейбус №6 курсуватиме так: вул. Університетська - пров. Соляниківський - пров. Подільський - вул. Вернадського - пр. Гагаріна - вул. Аерофлотська - розворотне коло «Аеропорт».

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, маршрут, изменения, харьков, троллейбус
 
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