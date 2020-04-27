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27.04.2020  16:06   

На вулиці Василя Мельникова на день буде заборонено рух транспорту

Рух транспорту по вул. Василя Мельникова, на ділянці від пр. Московського до бул. Юр'єва, буде заборонено з 8:00 до 20:00 28 квітня.


://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом вул. Василя Мельникова.

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, маршрут, движение, харьков, ограничение
 
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