На вулиці Василя Мельникова на день буде заборонено рух транспорту

Рух транспорту по вул. Василя Мельникова, на ділянці від пр. Московського до бул. Юр'єва, буде заборонено з 8:00 до 20:00 28 квітня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом вул. Василя Мельникова.
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0°...-5°С.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
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