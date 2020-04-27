27.04.2020 13:23

В Кабмине назвали возможную дату запуска городского и междугороднего транспорта

В дальнейшем правительство планирует и запуск авиасообщения. Но только внутри страны



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Мининфраструктуры планирует возобновить автобусные и железнодорожные перевозки с 12 мая. Это решение касается городского, пригородного и междугороднего сообщения, рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью Liga.net. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению коронавируса будут в Украине к указанному времени. В дальнейшем Кабмин планирует и запуск авиасообщения. Но только внутри страны.

"Наверняка будут сдерживающие решения и ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места. Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости. Мы готовим предложения по алгоритму выхода из карантина, на следующей неделе с нашей стороны все финализируем. Самое главное, нужен будет "плюс" от Минздрава – у них первая скрипка", – отметил министр.

Что же касается авиасообщения, то, по словам министра, этот вопрос будет решаться в зависимости от страны, куда захотят летать наши граждане. Во-вторых, с открытием авиасообщения режим самоизоляции в стране все равно сохранится, а о его отмене говорить пока еще рано.

"На данный момент европейцы ограничивают въезд иностранных граждан. Я просто не понимаю, куда мы въедем. Проблем глобально не вижу. Единственное – пока у нас будет работать формат самоизоляции. Вы выехали, например, в Польшу. Вернулись – надо будет провести 14 дней в самоизоляции. Комфортно ли будет всем в таком режиме? Сомневаюсь", – сказал Криклий.

Министерство также планирует ввести определенные ограничения в транспорте, ужесточив правила при авиа- и железнодорожных перевозках. Но поскольку такие нововведения отразятся на цене билетов, в Кабмине окончательного решения пока не приняли.

"Просчитывается и такой вариант. Это может отразиться на стоимости – это социальный вопрос... Если говорить о городском транспорте, этот вопрос будут решать городские власти – поддерживать, субсидировать. Так как сейчас делают с коммунальными предприятиями – автобусами, троллейбусами. Если говорить об авиасообщении, конечно, это может отражаться на стоимости авиабилетов", – резюмировал министр.

Напомним, на прошлой неделе Криклий заявлял, что Мининфраструктуры настаивает на пересмотре политики дивидендов для госкомпаний в транспортной отрасли, а после этого не исключает возможность уменьшения ряда тарифов на кризисный и посткризисный период для бизнеса. Т.о заплатим Криклию - будем ездить дешевле!