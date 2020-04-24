Главная Новости Дороги и транспорт Вулицею Новий Побут із понеділка обмежується рух транспорту
24.04.2020  17:44   

Вулицею Новий Побут із понеділка обмежується рух транспорту

Рух буде обмежено щоденно з 9:00 до 17:00 27, 28 та 29 квітня.


//city.kharkov.ua
Вулицею Новий Побут із понеділка обмежується рух транспорту 
 
Рух транспорту по вул. Новий Побут, на ділянці від вул. Холодногірської до вул. Курилівської, буде обмежено щоденно з 9:00 до 17:00 27, 28 та 29 квітня.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом проїжджої частини вулиці.
 
Пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху. 
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков, новій біт
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.04 Дороги и транспорт Тролейбуси №24 і 46 тимчасово змінять маршрут руху 23.04 Дороги и транспорт На перетині провулка Мовчанівського і проспекта Гагаріна обмежено рух транспорту 21.04 Дороги и транспорт На вулиці Валдайській на три дні обмежать рух транспорту
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 