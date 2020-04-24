24.04.2020 15:51

Тролейбуси №24 і 46 тимчасово змінять маршрут руху

Рух транспорту по вул. Молочній, на ділянці відвул. Богдана Хмельницького до вул. Броненосця «Потьомкін», буде обмежено з 8:30 до 10:30 у понеділок, 27 квітня.



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Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано зі зносом аварійних гілок дерев, які нависають над контактною мережею тролейбусів.



Об’їзд ділянки буде організовано прилеглими вулицями.



Цього ж дня, з 9:00 до 11:00, буде заборонено рух тролейбусів по вул. Броненосця «Потьомкін», від розворотного кола «Ст. м. «Захисників України» до вул. Молочної, вул. Молочній, від вул. Броненосця «Потьомкін» до вул. Богдана Хмельницького, вул. Богдана Хмельницького, пр. Московському, вул. Кооперативній та пров. Костюринському, від вул. Богдана Хмельницького до майдану Павлівського.



Тролейбуси курсуватимуть так:



№24: розворотне коло «602 м/р» - пр. Ювілейний - пр. Льва Ландау - пр. Московський - вул. Броненосця «Потьомкін» - розворотне коло «Ст. м. «Захисників України»;



№46: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» - пр. Московський - вул. Броненосця «Потьомкін» - розворотне коло «Ст. м. «Захисників України».