24.04.2020 08:42

По улице Валдайской ремонтируют дорогу (ВИДЕО)

Харьковчане просили – работы стартовали. Жители улицы Валдайской обратились с просьбой о ремонте дороги на личном приеме Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



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Харьковские дорожники продолжают свои работы по ремонту дорожного покрытия. За последнее время им уже удалось обновить асфальтобетон по улицам Золочевский, Залютинской, Холодногорской и на участке Сумской трассы. И это только в Холодногорском районе.



Сейчас коммунальщики приступили к ремонту покрытия по улице Валдайской, что в Основянском районе. Здесь будут работать в течение трех дней.



«Эта улица не ремонтировалась, наверное, с десяток лет. Как сами видите, здесь трафик большой – автомобилей, большегрузных автомобилей, поэтому в большинстве покрытие асфальтобетонное пришло в негодность. И было принято решение восстанавливать эту дорогу. Планируется в этом месяце перекрыть 10 000 квадратных метров асфальтобетона. Это практически полутора тысяч тон асфальтобетона. Выбираем самые худшие участки – приезжаем, проверяем, срезаем и восстанавливаем», – рассказал инженер КП «Дорремстрой» Александр Свичкарь.



На время проведения работ пришлось перекрыть улицу. Организовано движение по объездным дорогам. Дорожники понимают, что это неудобства для автовладельцев. Однако по другому провести работы невозможно - не позволяет технология. Временные трудности пройдут до выходных, однако результатом станет качественная дорога без ям, как это было раньше.



«В ближайших планах у нас улицы Деповская, Чугуевская, Володарского, Тагильская. Приблизительный объём составляет порядка 30 000 квадратных метров. Мы просим автомобилистов и жителей относится с пониманием, так как будут дороги или частично перекрываться либо полностью перекрываться. Будем об этом сообщать заранее», – поделился Александр Свичкарь.



