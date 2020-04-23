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23.04.2020  10:29   

На перетині провулка Мовчанівського і проспекта Гагаріна обмежено рух транспорту

Рух транспорту по пров. Мовчанівському, на перетині з пр. Гагаріна, обмежений з 23 квітня по 8 травня.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з роботами на газопроводі.

Рух транспорту організовано вільною від виконання робіт смугою.

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, харьков
 
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