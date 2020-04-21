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21.04.2020  17:51   

На вулиці Валдайській на три дні обмежать рух транспорту

Рух транспорту буде обмежено з 9:00 до 17:00 22, 23 і 24 квітня 2020 року.


//city.kharkov.ua
Рух транспорту по вул. Валдайській, на ділянці від вул. Сидоренківській до вул. Достоєвського, буде обмежено з 9:00 до 17:00 22, 23 і 24 квітня.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з асфальтуванням проїжджої частини вул. Валдайської.
 
Рух транспорту буде організовано вільною від виконання робіт смугою.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков, ограничение, валдайская
 
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