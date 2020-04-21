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21.04.2020  16:14   

У Слюсарному провулку до середини липня забороняється рух транспорту

Рух буде заборонено з 8:00 22 квітня до 17:00 13 липня.


//city.kharkov.ua
У провулку Слюсарному до середини літа забороняється рух транспорту
 
Рух транспорту у пров. Слюсарному, на ділянці від вул. Короленка до пр. Московського, буде заборонено з 8:00 22 квітня до 17:00 13 липня.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з заміною ділянки теплотраси на проїжджій частині у пров. Слюсарному.
 
На цей період об'їзд закритої ділянки здійснюватиметься прилеглими вулицями.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  движение, запрет, харьков
 
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