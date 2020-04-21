Водителям коммунального транспорта выдают бесплатные маски для пассажиров

Безкоштовно отримати захисну маску, в разі необхідності, пасажири трамваїв і тролейбусів можуть у водіїв.
Щодня водіям і кондукторам міського електротранспорту видають по одній масці, а ще 50 засобів захисту додатково - для пасажирів.
Крім того, перед виїздом на маршрут у персоналу перевіряють стан здоров'я.
«Перевіряється температура, в разі необхідності перевіряють тиск, якщо у когось якісь є скарги, і це перед кожною зміною», - зазначив водій тролейбуса Тарас Бєлов.
Як розповіла водій трамвая Любов Труфанова, пасажири також дбають про власну безпеку. Під час карантину люди активніше стали використовувати е-тікет, щоб не контактувати з кондуктором і між собою, не передавати гроші і талони.
На кожній кінцевій зупинці електротранспорт дезінфікують, а після завершення роботи проводять генеральне прибирання салону.
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