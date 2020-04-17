Через залізничний переїзд на Великій Панасівській забороняється рух транспорту

Рух транспорту через залізничний переїзд комбікормового заводу по вул. Великій Панасівській, 232 буде заборонений з 9:00 до 17:00 21, 22 і 23 квітня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з роботами із заміни рейок на переїзді.
На цей період об'їзд закритої ділянки буде організований по вул. Беркоса і Окружній дорозі, а автобуси об'їжджатимуть закриту ділянку наступним чином:
№40е: - вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») - вул. Велика Панасівська - Новоіванівський міст - вул. Революції 1905 року - вул. Курилівська - вул. Таганська - вул. Беркоса (магазин «Яна»);
№97е: - ст. м. «Держпром» - узвіз Клочківський - Новоіванівський міст - вул. Революції 1905 року - вул. Курилівська - вул. Таганська - вул. Беркоса (магазин «Яна»);
№250е: - вул. Євгена Котляра (Південний вокзал) - вул. Велика Панасівська - вул. Велика Панасівська, 232.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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