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17.04.2020  13:03   

Через залізничний переїзд на Великій Панасівській забороняється рух транспорту

Рух транспорту через залізничний переїзд комбікормового заводу по вул. Великій Панасівській, 232 буде заборонений з 9:00 до 17:00 21, 22 і 23 квітня.


://city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з роботами із заміни рейок на переїзді.

На цей період об'їзд закритої ділянки буде організований по вул. Беркоса і Окружній дорозі, а автобуси об'їжджатимуть закриту ділянку наступним чином:

№40е: - вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») - вул. Велика Панасівська - Новоіванівський міст - вул. Революції 1905 року - вул. Курилівська - вул. Таганська - вул. Беркоса (магазин «Яна»);

№97е: - ст. м. «Держпром» - узвіз Клочківський - Новоіванівський міст - вул. Революції 1905 року - вул. Курилівська - вул. Таганська - вул. Беркоса (магазин «Яна»);

№250е: - вул. Євгена Котляра (Південний вокзал) - вул. Велика Панасівська - вул. Велика Панасівська, 232.

Источник:   ХГС
 Тэги:  объезд, ограничение, харьков, маршрут, транспорт
 
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