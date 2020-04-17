17.04.2020 13:03

Через залізничний переїзд на Великій Панасівській забороняється рух транспорту

Рух транспорту через залізничний переїзд комбікормового заводу по вул. Великій Панасівській, 232 буде заборонений з 9:00 до 17:00 21, 22 і 23 квітня.



://city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з роботами із заміни рейок на переїзді.



На цей період об'їзд закритої ділянки буде організований по вул. Беркоса і Окружній дорозі, а автобуси об'їжджатимуть закриту ділянку наступним чином:



№40е: - вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») - вул. Велика Панасівська - Новоіванівський міст - вул. Революції 1905 року - вул. Курилівська - вул. Таганська - вул. Беркоса (магазин «Яна»);



№97е: - ст. м. «Держпром» - узвіз Клочківський - Новоіванівський міст - вул. Революції 1905 року - вул. Курилівська - вул. Таганська - вул. Беркоса (магазин «Яна»);



№250е: - вул. Євгена Котляра (Південний вокзал) - вул. Велика Панасівська - вул. Велика Панасівська, 232.