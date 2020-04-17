Дорожники проводят работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на улице Залютинской (ВИДЕО)

Дорожники не остановили работу во время карантина. Так, сейчас по улице Залютинской восстанавливают дорожное покрытие.
Холодногорский район. Выезд из Харькова. Начало Сумской трассы. Здесь коммунальным предприятием «Дорремстрой» проводятся работы по переукладка асфальтной дороги. Протяженностью в шестьсот метров. Как отмечают на предприятии, работы закончат в ближайшие несколько дней.
Михаил Микитчук, мастер КП «Дорремстрой»:
На данный момент производится текущий ремонт на участке выезда на Сумскую трассу. Длина участка порядка 600 метров. Было очень плохое покрытие- была проведена фрезеровка основания, устелены выравнивающие слоя асфальтобетонна.
Дорожники обновляют эту дорожную артерию, на покрытие которой было не мало нареканий от харьковчан. Многотонная техника - катки и асфальтоукладчики, говорят на предприятии, работают на полную. Потому что раньше на этом участке дороги нужно было быть достаточно внимательным, объезжая то или иное повреждение асфальта.
Михаил Микитчук, мастер КП «Дорремстрой»:
Будет уложено более 800 тонн горячей смеси. На данном участке работает два асфальтоукладчика. Более 15 единиц самосвалов и катков.
Движение в период ремонта участка дороги замедленно, но полностью не остановлено, как для легковых автомобилей, так и для грузовиков и маршруток. Сначала автомобили пропускают с одной стороны трассы, потом с другой.
На коммунальном предприятии просят харьковчан отнестись с пониманием к временным неудобствам. Главное, отмечают - результат. А это новое и качественное покрытие въезда в Первую столицу.
Михаил Микитчук отметил, что кроме Сумской трассы, в ближайшее время планируется отремонтировать еще около 4 километров дорог, несмотря на карантин. При этом он подчеркнул, что все рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь. ночью на поверхности почвы заморозки 0-5° мороза. Утром и днем порывы ветра до 15-24 м/с.
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