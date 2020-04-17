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17.04.2020  09:04   

Дорожники проводят работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на улице Залютинской (ВИДЕО)

Дорожники не остановили работу во время карантина. Так, сейчас по улице Залютинской восстанавливают дорожное покрытие.


// izvestia.kharkov.ua

Холодногорский район. Выезд из Харькова. Начало Сумской трассы. Здесь коммунальным предприятием «Дорремстрой» проводятся работы по переукладка асфальтной дороги. Протяженностью в шестьсот метров. Как отмечают на предприятии, работы закончат в ближайшие несколько дней.
 
Михаил Микитчук, мастер КП «Дорремстрой»:
На данный момент производится текущий ремонт на участке выезда на Сумскую трассу. Длина участка порядка 600 метров. Было очень плохое покрытие- была проведена фрезеровка основания, устелены выравнивающие слоя асфальтобетонна.
 
Дорожники обновляют эту дорожную артерию, на покрытие которой было не мало нареканий от харьковчан. Многотонная техника - катки и асфальтоукладчики, говорят на предприятии, работают на полную. Потому что раньше на этом участке дороги нужно было быть достаточно внимательным, объезжая то или иное повреждение асфальта.
 
Михаил Микитчук, мастер КП «Дорремстрой»:
Будет уложено более 800 тонн горячей смеси. На данном участке работает два асфальтоукладчика. Более 15 единиц самосвалов и катков.
 
Движение в период ремонта участка дороги замедленно, но полностью не остановлено, как для легковых автомобилей, так и для грузовиков и маршруток. Сначала автомобили пропускают с одной стороны трассы, потом с другой.

На коммунальном предприятии просят харьковчан отнестись с пониманием к временным неудобствам. Главное, отмечают - результат. А это новое и качественное покрытие въезда в Первую столицу.

Михаил Микитчук отметил, что кроме Сумской трассы, в ближайшее время планируется отремонтировать еще около 4 километров дорог, несмотря на карантин. При этом он подчеркнул, что все рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты.
 

Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
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