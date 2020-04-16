16.04.2020 15:24

У п'ятницю буде заборонено рух по вулиці Різдвяній

Рух транспорту по вул. Різдвяній, на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Коцарської, буде заборонено з 8:00 до 20:00 17 квітня.



://city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з капітальним ремонтом вулиці.



Об'їзд закритої ділянки організовано по вул. Полтавський Шлях, вул. Чоботарській, вул. Пискунівській та вул. Ярославській. Проїзд спеціальних автомобілів оперативних служб до житлових та адміністративних будинків, розташованих у зазначеній зоні, буде забезпечено.



Крім того, з 9:00 до 20:00 17 квітня буде заборонено рух тролейбусів по вул. Конєва та вул. Малинівського, на ділянці від розворотного кола «вул. Конєва» до вул. Коцарської, по вул. Коцарській, вул. Благовіщенській, пл. Благовіщенській та узвозу Соборному.



У цей час тролейбус №11 курсуватиме так: розворотне коло «пр. Дзюби» - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - розворотне коло «вул. Конєва».