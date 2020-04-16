На вулиці Залютинській обмежено рух транспорту

Рух транспорту по вул. Залютинській, на ділянці від вул. Золочівської до транспортної розв’язки у бік окружної дороги, буде обмежено з 9:00 до 17:00 16 та 17 квітня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини на вул. Залютинській.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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