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16.04.2020  12:36   

На вулиці Залютинській обмежено рух транспорту

Рух транспорту по вул. Залютинській, на ділянці від вул. Золочівської до транспортної розв’язки у бік окружної дороги, буде обмежено з 9:00 до 17:00 16 та 17 квітня.


://city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття проїжджої частини на вул. Залютинській.

Источник:   ХГС
 Тэги:  ограничение, движение, улица, харьков, окружная
 
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