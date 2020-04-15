15.04.2020 14:54

Автогаз на харьковских заправках пробил психологический ценовой барьер

Запрет на междугородние поездки и резкое снижение спроса обрушило цену даже на городских заправках ниже 10 грн./литр.



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Средняя розничная цена автогаза приблизилась к 9,5 грн/л

Розничные сети снизили цену сжиженного газа в пределах 10–30 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Как сообщал enkorr, стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а цена оптовых партий продукта в Украине 3 апреля достигла 9500 грн/т, что большинство участников рынка восприняли как ценовое дно и ожидали повышение оптовых цен в ближайшее время.

Со второй недели апреля котировки начали повышаться, достигнув на конец прошлой недели уровня в $135/т.