14.04.2020 18:32

До травня закривають частину Московського проспекту

Рух транспорту буде заборонено з 8:00 15 квітня до 20:00 30 квітня.



//city.kharkov.ua

Рух транспорту по пр. Московському, на ділянці від пр. Індустріального до вул. Роганської, буде заборонено з 8:00 15 квітня до 20:00 30 квітня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з реконструкцією пр. Московського на ділянці від вул. Дванадцятого Квітня до вул. Роганської.

З 6:00 15 квітня до 8:00 25 квітня та з 21:00 26 квітня до 20:00 30 квітня буде припинено рух тролейбусів по пр. Московському та бульвару Сергія Грицевця, на ділянці від вул. Дванадцятого Квітня до розворотного кола «м/р «Горизонт», вул. Плитковій та вул. Шариковій, від просп. Московського до розворотного кола «Східне», вул. Роганській, на ділянці від просп. Московського до розворотного кола «Роганське».



Тож тролейбуси курсуватимуть так:

№46: розворотне коло «вул. Дванадцятого Квітня» - пр. Московський - вул. Броненосця «Потьомкін» - Кінний ринок - вул. Богдана Хмельницького - пр. Московський - пл. Павлівська - вул. Університетська - пл. Конституції (у зворотньому напрямку - через пров. Плетнівський - вул. Кооперативна);

№45: не курсуватиме.

А з 8:00 25 квітня до 21:00 26 квітня тролейбуси курсуватимуть наступним чином:

№46: пл. Конституції - вул. Кооперативна - пр. Московський - вул. Богдана Хмельницького - Кінний ринок - вул. Броненосця «Потьомкін» - пр. Московський - розворотне коло «вул. Дванадцятого Квітня» - вул. Дванадцятого Квітня - пр. Олександрівський - вул. Харківських Дивізій - пр. Московський - вул. Броненосця «Потьомкін» - Кінний ринок - вул. Богдана Хмельницького - пр. Московський - вул. Кооперативна - пл. Конституції;

№45: не курсуватиме.

На час відсутності тролейбуса №45 буде організовано автобус №77е, який ходитиме таким чином: вул. Роганська (розворотне коло тролейбуса) - вул. Роганська - вул. Миру - вул. Двадцятого Квітня (розворотне коло тролейбуса).

Також по трасі тролейбусних маршрутів №45 і 46 курсуватиме автобус №276е до розворотного кола «вул. Дванадцятого Квітня» з подальшою можливістю пересадки на тролейбус №46, щоб доїхати до центра міста.

Автобуси об'їжджатимуть закриту ділянку таким чином:

№121е: вул. Зубарєва – вул. Роганська – вул. Миру – пр. Індустріальний – пр. Московський – вул. Старочугуївська – пр. Тракторобудівників – пр. Ювілейний – вул. Академіка Павлова;

№137е: м/р «Горизонт» – бульвар Грицевця – пр. Московський – вул. Роганська – вул. Миру – пр. Індустріальний – пр. Московський – вул. Старочугуївська – пр. Тракторобудівників – пр. Ювілейний – вул. Академіка Павлова;

№213е: вул. Академіка Павлова – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – вул. Краснодарська – пр. Тракторобудівників – пр. Московський – бульвар Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – вул. Миру – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський і далі за маршрутом;

№252е: вул. Дванадцятого Квітня (коло тролейбусу) – вул. Миру – вул. Роганська – бульвар Івана Каркача – вул. Луї Пастера – вул. Плиткова;

№16е: вул. Дванадцятого Квітня (коло тролейбусу) – вул. Миру – вул. Роганська – вул. Грицевця – вул. Зубарєва;

№71е: вул. Дванадцятого Квітня (коло тролейбусу) – вул. Миру – вул. Роганська – вул. Плиткова – вул. Луї Пастера – вул. Грицевця – вул. Зубарєва;

№147е: бульвар Грицевця – пр. Московський – вул. Роганська – вул. Миру – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – вул. Університетська (коло тролейбуса); у зворотному напрямку: вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Московський – вул. Дванадцятого Квітня (розворотне коло тролейбусу) – вул. Дванадцятого Квітня – вул. Миру – вул. Роганська – пр. Московський – бульвар Грицевця;

№261е: вул. Дванадцятого Квітня (коло тролейбусу) – вул. Миру – пр. Архітектора Альошина – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – вул. Миру – вул. Плиткова – вул. Шарикова – вул. П’ятихатська – вул. Мохнацька (у зворотному напрямку: вул. П’ятихатська – вул. Шарикова – вул. Плиткова – вул. Миру – пр. Індустріальний і далі за маршрутом);

№262е: вул. Зубарєва – вул. Грицевця – вул. Луї Пастера – вул. Плиткова – вул. Роганська – вул. Миру - вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Архітектора Альошина – вул. Миру – вул. Роганська – вул. Плиткова – вул. Луї Пастера – вул. Грицевця – вул. Зубарєва;

№276е: вул. Дванадцятого Квітня – вул. Миру – вул. Роганська – пр. Московський – бульвар Грицевця – вул. Велика Кільцева.