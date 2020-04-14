14.04.2020 08:19

В Харькове дорожники ремонтируют улицу Холодногорскую (ВИДЕО)

Харьковские дорожники уже активно начали свой новый сезон. Один из объектов, где работают – улица Холодногорская, что в одноименном районе.



// izvestia.kharkov.ua

В прошлом году коммунальщики уже приступали к ремонту этой довольно большой по километражу магистрали, но на другом участке – от улицы Гиевской до Робеспьера. Это около 1,5 километра.



Сейчас же геолокации – разворотный круг троллейбусов возле дома культуры. Участок в 700 метров от улицы Новый Быт к улице Робеспьера.



«Очень большой износ дорожного покрытия. Решили не останавливаться на этом этапе и решили до конца уже в этом году закончить улицу Холодногорскую. На данный момент происходит ремонт участка от улицы Робеспьера до улицы Новый Быт. Примерная длинна 700 метров, будет уложено более 1 300 тонн асфальтобетона. Во время проведения работ ограничено движение, организовали движение по встречной полосе движения», – рассказал мастер КП «Дорремстрой» Михаил Микитчук.



Такие небольшие неудобства для автовладельцев, добавляет Михаил Микитчук, продлятся еще несколько дней. Объясняет, ширина проезжей части достаточно большая, по-другому, без ограничений, просто никак. Но главное, говорят дорожники, это результат – дорога, по которой будет приятно ехать как на личном авто так и в общественном транспорте.



Делятся коммунальщики и своими ближайшими планами. Далеко не забегают, говорят о конкретных дорогах, которые восстановят в ближайшее время.



«В будущем у нас ещё порядка 4 км дорог, о чём мы ещё сообщим дополнительно, когда будут производиться работы. Это улица Залютинская, Сумская трасса, улица Валдайская, улица Содоренковская. Несмотря на карантин, мы продолжаем работать, потому что дорожное покрытие всё равно приходит в негодность и надо его делать, возобновлять. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками, поэтому будем работать!», – поделился Михаил Микитчук.



