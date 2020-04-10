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10.04.2020  16:06   

На вулиці Холодногірській забороняється рух транспорту, а тролейбус №27 змінить маршрут

Рух транспорту по вул. Холодногірській, на ділянці від вул. Робесп'єра до вул. Новий Побут, буде заборонений з 9:00 до 17:00 13 та 14 квітня.


://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття.

На цей період буде припинений рух тролейбусів по вул. Холодногірській і вул. Дудинській. У зв'язку з цим, тролейбус №27 курсуватиме так: пр. Дзюби - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - вул. Конєва - вул. Благовіщенська/вул. Коцарська - пл. Конституції.

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, троллейбус, харьков, перекрытие, ограничение
 
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