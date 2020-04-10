На вулиці Холодногірській забороняється рух транспорту, а тролейбус №27 змінить маршрут

Рух транспорту по вул. Холодногірській, на ділянці від вул. Робесп'єра до вул. Новий Побут, буде заборонений з 9:00 до 17:00 13 та 14 квітня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з ремонтом асфальтобетонного покриття.
На цей період буде припинений рух тролейбусів по вул. Холодногірській і вул. Дудинській. У зв'язку з цим, тролейбус №27 курсуватиме так: пр. Дзюби - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - вул. Конєва - вул. Благовіщенська/вул. Коцарська - пл. Конституції.
Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание, и возникшие проблемы решатся сами собой.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
Развитию автомобильного дела в Харькове поспособствовали скачки.
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