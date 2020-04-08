У четвер на вулиці Великій Гончарівській буде заборонено рух транспорту - автобусні маршрути будуть змінені

Рух транспорту по вул. Великій Гончарівській, на ділянці від вул. Конєва до пров. Гончарівського, буде заборонений з 8:00 до 20:00 9 квітня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням поточного ремонту проїжджої частини.
На період проведення ремонтних робіт автобуси №67е і 238е, які курсують закритою ділянкою дороги, об'їжджатимуть її через пров. Сімферопольський.
Главная изюминка дня в том, что он планирует себя сам. Ожидайте всего неожиданного, будь то денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
В Харькове до самого вечера облачно, и лишь под конец дня небо очистится. Без осадков.
Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.
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