Главная Новости Дороги и транспорт У четвер на вулиці Великій Гончарівській буде заборонено рух транспорту - автобусні маршрути будуть змінені
08.04.2020  14:41   

У четвер на вулиці Великій Гончарівській буде заборонено рух транспорту - автобусні маршрути будуть змінені

Рух транспорту по вул. Великій Гончарівській, на ділянці від вул. Конєва до пров. Гончарівського, буде заборонений з 8:00 до 20:00 9 квітня.


://city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням поточного ремонту проїжджої частини.

На період проведення ремонтних робіт автобуси №67е і 238е, які курсують закритою ділянкою дороги, об'їжджатимуть її через пров. Сімферопольський.

Источник:   ХГС
 Тэги:  перекрытие, дорога, харьков, апрель
 
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