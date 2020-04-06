06.04.2020 18:57

До червня на вулиці Сумській обмежується рух транспорту і пішоходів

Рух транспорту буде обмежено з 6 квітня по 1 червня, а рух пішоходів по парній стороні ділянки - заборонено.



Фото Дмитрия Колонея

Рух транспорту по вул. Сумській, на ділянці від вул. Скрипника до вул. Жінок-Мироносиць, буде обмежено з 6 квітня по 1 червня, а рух пішоходів по парній стороні ділянки - заборонено.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з роботами з відновлення елементів благоустрою території вздовж вул. Сумської.

У той же час буде дозволено перехід пішоходів через вул. Сумську, на перехрестях з вул. Скрипника та вул. Жінок-Мироносиць, за існуючими регульованими пішохідними переходами.

Крім того, з 6 квітня по 1 червня зупинний пункт для тролейбусів і автобусів «Театр опери та балету ім. Лисенка» буде перенесено на 110 м уперед по вул. Сумській під час руху в напрямку вул. Гіршмана.

Зупинка громадського транспорту здійснюватиметься за адресою: вул. Сумська, 36/38.