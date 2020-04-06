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06.04.2020  18:57   

До червня на вулиці Сумській обмежується рух транспорту і пішоходів

Рух транспорту буде обмежено з 6 квітня по 1 червня, а рух пішоходів по парній стороні ділянки - заборонено.


Фото Дмитрия Колонея
Рух транспорту по вул. Сумській, на ділянці від вул. Скрипника до вул. Жінок-Мироносиць, буде обмежено з 6 квітня по 1 червня, а рух пішоходів по парній стороні ділянки - заборонено.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з роботами з відновлення елементів благоустрою території вздовж вул. Сумської.
 
У той же час буде дозволено перехід пішоходів через вул. Сумську, на перехрестях з вул. Скрипника та вул. Жінок-Мироносиць, за існуючими регульованими пішохідними переходами.
 
Крім того, з 6 квітня по 1 червня зупинний пункт для тролейбусів і автобусів «Театр опери та балету ім. Лисенка» буде перенесено на 110 м уперед по вул. Сумській під час руху в напрямку вул. Гіршмана.
 
Зупинка громадського транспорту здійснюватиметься за адресою: вул. Сумська, 36/38.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  запрет движения, сумская, харьков
 
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