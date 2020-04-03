03.04.2020 15:59

Правительство смягчило условия перевозки пассажиров

Уточнено - кто сможет ездить на работу в общественном транспорте и сколько может быть пассажиров в салоне.



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Кабмин пересмотрел условия перевозки граждан городским и общественным транспортом, установив лимит по количеству единовременно перевозимых пассажиров равный количеству сидячих мест.

Об этом говорится в утвержденном постановлении №255 от 2 апреля.

Кроме того, правительство уточнило перечень предприятий, чьи сотрудники могут пользоваться услугами общественного транспорта (служебным и арендованным автотранспортом, а также городским электротранспортом и транспортом, обслуживающим регулярные городские маршруты).

В этот перечень вошли такие предприятия и учреждения (независимо от формы собственности):

обеспечивающие охрану здоровья;

продовольственное обеспечение;

управление и предоставление важнейших государственных услуг;

услуг энергообеспечения, водоснабжения, связи и коммуникации;

предоставляющие финансовые и банковские услуги;

предприятия и учреждения, обеспечивающие функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты;

обеспечивающее деятельность объектов критической инфраструктуры, имеющие непрерывный промышленный цикл.

При этом сохраняется обязательность обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствами индивидуальной защиты (на городских маршрутах допускается использование самостоятельно изготовленных респираторов и защитных масок), соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Все перевозки служебным и арендованным транспортом должны осуществляться исключительно по маршрутам движения, согласованными с органами Нацполиции.

Помимо этого, "Укрзализныце" разрешили осуществлять как отдельные пассажирские рейсы во внутреннем сообщении по согласованию с Мининфраструктуры и Министерством здравоохранения (в частности, рейсы для перевозки медиков, сотрудников правоохранительных органов и железнодорожников).

"Укрзализныце" также разрешили осуществлять отдельные пассажирские рейсы в международном сообщении, решение по которым будет приниматься в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры, МИД и Администрацией Государственной пограничной службы.

Напомним, что ранее к перевозке в салоне допускалось не более 10 человек единовременно в маршрутках и не более 20 человек единовременно в троллейбусах, автобусах и вагонах трамваев при обязательном ношении маски. После чего эту норму изменили, допустив единовременную перевозку пассажиров, занимающих до 50% сидячих мест в салонах транспортного средства.