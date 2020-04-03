Главная Новости Дороги и транспорт Правительство смягчило условия перевозки пассажиров
03.04.2020  15:59   

Правительство смягчило условия перевозки пассажиров

Уточнено - кто сможет ездить на работу в общественном транспорте и сколько может быть пассажиров в салоне.


://facebook.com

Кабмин пересмотрел условия перевозки граждан городским и общественным транспортом, установив лимит по количеству единовременно перевозимых пассажиров равный количеству сидячих мест.

Об этом говорится в утвержденном постановлении №255 от 2 апреля.

Кроме того, правительство уточнило перечень предприятий, чьи сотрудники могут пользоваться услугами общественного транспорта (служебным и арендованным автотранспортом, а также городским электротранспортом и транспортом, обслуживающим регулярные городские маршруты).

В этот перечень вошли такие предприятия и учреждения (независимо от формы собственности):

  • обеспечивающие охрану здоровья;
  • продовольственное обеспечение;
  • управление и предоставление важнейших государственных услуг;
  • услуг энергообеспечения, водоснабжения, связи и коммуникации;
  • предоставляющие финансовые и банковские услуги;
  • предприятия и учреждения, обеспечивающие функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты;
  • обеспечивающее деятельность объектов критической инфраструктуры, имеющие непрерывный промышленный цикл.

При этом сохраняется обязательность обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствами индивидуальной защиты (на городских маршрутах допускается использование самостоятельно изготовленных респираторов и защитных масок), соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Все перевозки служебным и арендованным транспортом должны осуществляться исключительно по маршрутам движения, согласованными с органами Нацполиции.

Помимо этого, "Укрзализныце" разрешили осуществлять как отдельные пассажирские рейсы во внутреннем сообщении по согласованию с Мининфраструктуры и Министерством здравоохранения (в частности, рейсы для перевозки медиков, сотрудников правоохранительных органов и железнодорожников).

"Укрзализныце" также разрешили осуществлять отдельные пассажирские рейсы в международном сообщении, решение по которым будет приниматься в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры, МИД и Администрацией Государственной пограничной службы.

Напомним, что ранее к перевозке в салоне допускалось не более 10 человек единовременно в маршрутках и не более 20 человек единовременно в троллейбусах, автобусах и вагонах трамваев при обязательном ношении маски. После чего эту норму изменили, допустив единовременную перевозку пассажиров, занимающих до 50% сидячих мест в салонах транспортного средства.

Источник:   ubr.ua
 Тэги:  транспорт, перевозка, коммунальный, салон, количество
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.04 Дороги и транспорт У Харкові значно знизився пасажиропотік під час карантину 26.03 Дороги и транспорт В общественный транспорт Харькова без масок и перчаток пускать не будут 26.03 Дороги и транспорт Игорь Терехов: Относительно общественного транспорта - пока все остается так, как есть на сегодняшний день (ВИДЕО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 