02.04.2020 19:12

Харків'янам загрожують штрафи за несплату за паркування

За несплату послуг за паркування онлайн або паркування у неналежних місцях треба буде заплатити штраф.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 2 квітня 2020 року, у прес-центрі Харківської міської ради повідомив завідувач сектору загальноправової роботи Департаменту територіального контролю Олексій Бруслик.

За його словами, інспектори з паркування департаменту контролюватимуть дотримання правил паркування і оплату вартості послуг за допомогою планшетів, де встановлено додаток «Інспектор».

«Інспектор буде брати на контроль транспортний засіб, скануючи його номерний знак. Програма в режимі реального часу дозволяє визначити стан оплати послуги за паркування. Якщо оплата відсутня, інспектор через 10 хвилин повертається до цього ж автомобіля і повторно перевіряє стан оплати. Якщо і після цього часу її не буде, він має право притягнути водія авто до адміністративної відповідальності», - пояснив Олексій Бруслик.

За його словами, Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено штраф у 20-кратному розмірі від одногодинної вартості послуги за паркування (вартість паркування - 5 грн/год). Також передбачені штрафи за паркування на місцях для людей з обмеженими можливостями - у 30-кратному розмірі від годинної вартості паркування, і на місцях, призначених для паркування електрокарів, - від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

«Водії, завантаживши додаток «Е-паркування», зможуть в режимі реального часу отримати інформацію про штраф, який винесено інспектором. Мова йде не тільки про штрафи за несплату послуги, а й за порушення правил зупинки і стоянки на території міста. Тобто водій зможе побачити повідомлення, фотознімки, які фіксують факт правопорушення. Йому відразу повідомлять про притягнення до адмінвідповідальності», - повідомив Олексій Бруслик.

За його словами, водії зможуть ознайомитися з повідомленням про притягнення до відповідальності в додатку. Крім того, інспектори залишатимуть їх на лобовому склі і надсилатимуть листи на поштову адресу водіїв. Оскаржити штрафи можна у судовому порядку.

Завідувач сектором зазначив, що до відповідальності притягатимуться власники або користувачі авто, інформація про яке внесена до бази даних Міністерства внутрішніх справ. Також не уникнуть покарання водії на єврономерах. У цьому випадку штраф накладатиметься на громадян, які ввезли авто на територію України.

Олексій Бруслик також зазначив, що на оплату штрафу законодавством передбачено пільговий період. Тобто, якщо громадяни протягом 10 днів після отримання постанови про притягнення до адміністративної відповідальності оплатять 50% розміру штрафу, то це вважатиметься виконанням постанови.

Як повідомив завідувач сектору, зараз в місті працюють 32 інспектори департаменту, в майбутньому їх штат можуть збільшити.

Нагадаємо, що відсьогодні, 2 квітня, плата за паркування приймається онлайн.