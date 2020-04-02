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02.04.2020  16:17   

Харків’яни можуть покращити мобільний додаток «Е-паркування»

Харків’ян запрошують завантажити мобільний додаток «Е-паркування» та покращити сервіс.


//city.kharkov.ua
Як повідомив сьогодні,  2 квітня, у прес-центрі Харківської міської ради заступник міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, пропозиції можна висловити онлайн або зателефонувавши на «горячу» лінію: 0-800-756-156. Цей телефон також розміщено на інформаційних щитах біля муніципальних парковок.
 
«Шановні харків’яни, ми з вами вже давно звикли купувати квитки до кінотеатру та на потяг онлайн, замовляємо в Інтернеті товари та продукти, сплачуємо комуналку. Настав час і міських сервісів. Для нас це дуже важливий крок,  і це лише початок. Ми будемо розвивати цю сферу, всі послуги будуть поступово надаватися у декілька кліків на вашому смартфоні. Тому закликаємо вас завантажувати додаток «Е-паркування» на свої смартфони, реєструватися, обирати паркувальні майданчики онлайн і, прив'язавши свою карту, безготівково оплачувати послугу. Сподіваємося на зворотній зв'язок, щоб кожен день поліпшувати роботу додатка. Приєднуйтесь до мобільного паркування. Давайте разом робити наше місто комфортнішим», - звернувся до містян Олег Дробот.
 
Нагадаємо, що відсьогодні, 2 квітня, плата за паркування приймається онлайн: через новий мобільний додаток «Е-паркування», яке вже можна скачати в маркетах; «Приват24» в розділі «Транспорт/Авто»; за допомогою смс-паркінгу - для водіїв, у яких немає смартфона. Також можна придбати паркувальний талон, який дає можливість безлімітного паркування протягом 30 дн
Источник:   Міська рада
 Тэги:  парковки, мобильное приложение, харьков
 
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