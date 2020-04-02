Сьогодні розкажуть про зміни в системі паркування

Онлайн-пресконференція, присвячена змінам в системі функціонування муніципальних паркувань, відбудеться 2 квітня у Харкові.
Спікерами заходу виступлять: заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, директор КП «Харківпарксервіс» Дмитро Мандриков і завідувач сектором загальноправової роботи Департаменту територіального контролю Олексій Бруслик.
Початок - о 12:00.
Пресконференцію можна буде подивитися тут.
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