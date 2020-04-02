02.04.2020 09:53

Геннадий Кернес призвал водителей подключиться к веб-приложению «ХелпМед»

В городе работает веб-приложение «ХелпМед», с помощью которого на время карантина медики могут находить волонтеров-водителей, находящихся рядом и готовых подвезти их в больницы и поликлиники.



// Telegram

О новом приложении городской голова напомнил в своем Telegram-канале.



«Город часто сотрудничает с бизнесом, с компаниями и коммерческими организациями. В этот раз обратились к социально-ответственному бизнесу, призвали помогать в сложившийся ситуации медикам.



Пишу про еще один результат. Харьковская IT-компания Vilmate создала мобильное приложение ХелпМед, где медики могут найти водителя, который подвезет их на работу бесплатно.



Харьковчане уже активно подключаются к платформе и помогают тем, кто ежедневно спасает жизни. Призываю водителей поддержать инициативу и помогать врачам в это время, а врачей – пользоваться приложением и продолжать защищать наш город от пандемии.



Рад, что в Харькове есть социально-ответственный бизнес и горожане, которые всегда готовы помочь друг другу в трудные минуты», – написал он.

Напомним, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо в адресной строке компьютера или смартфона ввести адрес helpmed.com.ua и зарегистрироваться там в качестве водителя или медика. Потом работник медучреждения оставляет заявку, где он находится и куда ему нужно добраться. Водитель реагирует на заявку и подтверждает ее.