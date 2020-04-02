Дорожники рассказали, когда закончат восстановление дороги Чугуев - Меловое

В этом году дорожники планируют полностью завершить восстановление трассы Чугуев - Меловое.
Также в этом году отремонтируют мосты, по которым проходит дорога, обустроят автопавильоны, пешеходные переходы с автономным освещением, барьерное ограждение, установят дорожные знаки.
В этом сезоне работы начались с 1 марта.
«На этом этапе работают 92 человека, 85 единиц техники. В целом - 7 бригад. Выполняются практически все работы: подготовительные, земляные, укладка нижних слоев асфальтобетона, ресайклинг существующего покрытия, укладка верхних слоев асфальтобетона. Не выполняются только финишные работы по устройству разметки. Выполняются также работы по обеспечению дополнительного водоотвода с проезжей части на затяжных спусках и подъемах, потому что это важно для сохранения дорожного полотна в дальнейшей эксплуатации», - пояснил Андрей Алексеев.
В связи с введенными карантинными ограничениями дорожники предпринимают меры безопасности.
«Плановые работы выполняются в полном объеме с соблюдением требований безопасности наших сотрудников. Все работники обеспечены масками, респираторами, проводится санитарная обработка служебного автомобильного транспорта», - доложил начальник САД.
Справка. Общая протяженность автомобильной дороги Н-26 «Чугуев - Меловое» на территории Харьковской области - 108,1 км. Ремонтные работы на ней начались в 2015 году. В течение 2015 - 2019 годов покрытие восстановили на 87,7 км (в том числе в 2-х слоях асфальтобетонного покрытия - 39,6 км).
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