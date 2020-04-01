01.04.2020 10:23

Геннадий Кернес: Мы реформируем систему муниципальных парковок в Харькове

Мэрия внедряет современные подходы, которые улучшают качество предоставляемых услуг.



//parking.kharkov.ua

В Харькове будет реформирована система муниципальніх парковок, сообщил в своем Telegram-канале городской голова Геннадий Кернес.



По его словам, первые результаты уже есть, их ощутит каждый водитель.

Мэр Харькова расказал об основных изменениях пользования муниципальными парковками:



1. Парковщики уходят с улиц города и больше не будут принимать оплату за парковочное место;



2. Харьковчане смогут оплачивать за парковку удобным для себя способом:

⁃ через новое мобильное приложение «Е-паркування», которое уже можно скачать в маркетах;

⁃ через «Приват24» в разделе Транспорт/Авто;

⁃ при помощи смс-паркинга. Этим способом рассчитаться смогут те, у кого нет смартфона;

Городской голова рекомендовал постоянным пользователям муниципальных парковок приобрести «парковочный талон», который предусматривает безлимитную парковку на 30 дней.



По его словам, контролировать оплату будут инспекторы по парковке. «У них уже есть необходимое оборудование. Нарушителям, которые не платят будет выписан штраф», – добавил Геннадий Кернес.



Узнать подробнее о нововведения можно на онлайн видео-конференция, которая пройдет 2 апреля, начало в 12.00. Представители горсовета подробнее расскажут про изменения для водителей, а желающие смогут задать вопросы.