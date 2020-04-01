У Харкові значно знизився пасажиропотік під час карантину

181 тис. пасажирів скористалися послугами наземного громадського транспорту в Харкові 30 березня.
Такий приклад вчора, 31 березня, в інтерв'ю виданню «Українська правда» навів Харківський міський голова Геннадій Кернес.
За його словами, враховувався проїзд в автобусах, трамваях і тролейбусах. «Для Харкова, який на добу перевозив до 2 млн людей, це 10%», - зазначив Геннадій Кернес.
Міський голова нагадав, що на час карантину в місті поміняли схему роботи наземного громадського транспорту, маршрути якого пов'язані з метро. Він пояснив, чому був проти екстреної зупинки роботи метрополітену.
«Я був проти зупинки метро, тому що я не розумів, як люди будуть їхати на роботу, добиратися до місць, куди їм необхідно, як буде практично працювати наземний транспорт, який зав'язаний на метро, при зупинці метрополітену. А автоперевізники взагалі мовчали. Це потрібно було підготувати, проаналізувати, і тоді можна говорити про такі заходи», - сказав міський голова.
Також Геннадій Кернес зазначив, що в місті вживають усіх заходів, щоб не допустити поширення вірусу.
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