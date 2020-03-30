30.03.2020 10:27

На Баварії демонтують надземну теплотрасу: проїзд буде утруднений

Рух транспорту по вул. Даргомижського, на ділянці від в'їзду Даргомижського до вул. Тімірязєва, буде заборонений з 9:00 до 15:00 31 березня і 1 квітня.



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Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з роботами з демонтажу надземної теплотраси.

На цей період об'їзд закритої ділянки буде організований прилеглими вулицями: Урожайною, Бакинською, Рєпіна, Чорноземною, в'їздом Даргомижського та ін.