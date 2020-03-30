На Баварії демонтують надземну теплотрасу: проїзд буде утруднений

Рух транспорту по вул. Даргомижського, на ділянці від в'їзду Даргомижського до вул. Тімірязєва, буде заборонений з 9:00 до 15:00 31 березня і 1 квітня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з роботами з демонтажу надземної теплотраси.
На цей період об'їзд закритої ділянки буде організований прилеглими вулицями: Урожайною, Бакинською, Рєпіна, Чорноземною, в'їздом Даргомижського та ін.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее, чтобы не наделать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
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