26.03.2020 15:05

У разі обмеження перевезень працівники стратегічних підприємств отримають перепустки на проїзд

Перепуски будуть iменні перепустки та з QR-кодами.



// city.kharkov.ua

Про це повідомили сьогодні, 26 березня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке провів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.



За його словами, у зв'язку з продовженням в Україні карантинних заходів до 24 квітня, місту також необхідно прийняти рекомендовані заходи. Зокрема, затвердити на засіданні КНС список організацій, установ і підприємств, які продовжать працювати в умовах карантину - критичну інфраструктуру. Ці підприємства повинні надати списки співробітників, які будуть працювати, щоб забезпечити їх підвезення на роботу. Ігор Терехов підкреслив, що такі заходи будуть вжиті в разі можливого прийняття постанови Кабміну про введення надзвичайного стану. Поки транспорт курсує в колишньому режимі.



За словами заступника міського голови з питань інфраструктури міста Євгенія Водовозова, в разі обмежень працівники підприємств отримають індивідуальні перепустки з QR-кодом, які не можна буде перекупити, також ними не зможуть скористатися сторонні особи. Перепустку перевірятимуть на вході в громадський транспорт, на ній будуть вказані прізвище, ім'я, по батькові та назва підприємства. При собі працівникові потрібно буде мати посвідчення особи. Також працівники, яких підвозитимуть до підприємств, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.



За словами Євгенія Водовозова, заходи, що вживаються, відпрацьовуються з Національною поліцією, підприємства розробляють маршрутну сітку.



Також Ігор Терехов повідомив, що в місті не скасовували пільги на проїзд у громадському транспорті. «Місто як працювало, так і працює. Транспорт їздить у звичайному режимі, є спецтранспорт, який доставляє працівників комунальних підприємств за договорами. Метро не працює, тому всі пасажири перевозяться тільки наземним транспортом. Розробили систему перепусток з QR-кодами, щоб, якщо Кабмін ухвалить постанову, бути до цього готовими. Це крок, який може бути в майбутньому», - повідомив Ігор Терехов.