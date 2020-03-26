26.03.2020 10:00

Игорь Терехов: Относительно общественного транспорта - пока все остается так, как есть на сегодняшний день (ВИДЕО)

В Харькове могут ввести проезд работников критической инфраструктуры по пропускам



Скрин заседания комиссии

В Харьковском горсовете рассматривают возможность введения специальных карточек для проезда в общественном транспорте для работников коммунальных предприятий и других учреждений критической инфраструктуры в условиях карантина.

Об этом на заседании Городской комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 26 марта рассказал заместитель мэра Харькова Харькова Евгений Водовозов.

"Нам необходимо после утверждения перечня критической инфраструктуры, получить от этих предприятий перечень лиц, которые продолжают выполнять обязанности в период чрезвычайного положения или чрезвычайного положения ..., подготовить списки транспортных средств предприятий, обеспечение средствами индивидуальной защиты работников. Мы подчеркиваем, если будут введенные данные ограничения, никто не попадет к общественному транспорту, который будет перевозить критическую инфраструктуру, без средств индивидуальной защиты ", - сказал Водовозов.

Проезд по специальным карточкам введут, если будет объявлено чрезвычайное положение.

"Пропуск будет индивидуальный, с QR-кодом, с фамилией, именем, отчеством, названием предприятия. Это будет как бейдж. Он будет проверяться на входе в общественный транспорт", - отметил вицемер.

Предполагается, что пропуска будут предъявляться вместе с рабочим удостоверением.

На данный момент общественный транспорт продолжает ходить, как и раньше - в наземном транспорте действует ограничение до 10 человек.

"Мы осуществляем эти мероприятия для себя, при возможной следующей постановлении Кабинета министров о введененя чрезвычайного положения. У нас будет готово, и мы утвердим критическую инфраструктуру ... На сегодняшний день все остается так, как есть на сегодняшний день", - отметил первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов.

25 марта в Украине объявили чрезвычайную ситуацию по всей стране.