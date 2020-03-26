Игорь Терехов: Относительно общественного транспорта - пока все остается так, как есть на сегодняшний день (ВИДЕО)

В Харькове могут ввести проезд работников критической инфраструктуры по пропускам
В Харьковском горсовете рассматривают возможность введения специальных карточек для проезда в общественном транспорте для работников коммунальных предприятий и других учреждений критической инфраструктуры в условиях карантина.
Об этом на заседании Городской комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 26 марта рассказал заместитель мэра Харькова Харькова Евгений Водовозов.
"Нам необходимо после утверждения перечня критической инфраструктуры, получить от этих предприятий перечень лиц, которые продолжают выполнять обязанности в период чрезвычайного положения или чрезвычайного положения ..., подготовить списки транспортных средств предприятий, обеспечение средствами индивидуальной защиты работников. Мы подчеркиваем, если будут введенные данные ограничения, никто не попадет к общественному транспорту, который будет перевозить критическую инфраструктуру, без средств индивидуальной защиты ", - сказал Водовозов.
Проезд по специальным карточкам введут, если будет объявлено чрезвычайное положение.
"Пропуск будет индивидуальный, с QR-кодом, с фамилией, именем, отчеством, названием предприятия. Это будет как бейдж. Он будет проверяться на входе в общественный транспорт", - отметил вицемер.
Предполагается, что пропуска будут предъявляться вместе с рабочим удостоверением.
На данный момент общественный транспорт продолжает ходить, как и раньше - в наземном транспорте действует ограничение до 10 человек.
"Мы осуществляем эти мероприятия для себя, при возможной следующей постановлении Кабинета министров о введененя чрезвычайного положения. У нас будет готово, и мы утвердим критическую инфраструктуру ... На сегодняшний день все остается так, как есть на сегодняшний день", - отметил первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов.
25 марта в Украине объявили чрезвычайную ситуацию по всей стране.
Сегодня на первый план выйдут общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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