Аэропорт в Харькове закроется на каратин

С 24 марта в стране будут открыты только одни «воздушные ворота» – аэропорт «Борисполь».
Все остальные аэропорты Украины с полудня 24 марта закрываются, написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.
«В Украине будет работать только международный аэропорт «Борисполь». С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма. Извините за неудобства, но это вынужденная мера для предотвращения распространения корнавируса. Безопасность людей – превыше всего!», – говорится в сообщении.
Исходя из информации онлайн-табло харьковского аэропорта, вчера был принят и отправлен один рейс – в Баку. С сегодняшнего дня расписание пустует.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Сильный ветер (порывы до 15-24 м/с) разгонит тучи, и весь день небо будет ясным. Без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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