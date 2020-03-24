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24.03.2020  09:25   

Аэропорт в Харькове закроется на каратин

С 24 марта в стране будут открыты только одни «воздушные ворота» – аэропорт «Борисполь».


// cfts.org.ua

Все остальные аэропорты Украины с полудня 24 марта  закрываются, написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«В Украине будет работать только международный аэропорт «Борисполь». С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма. Извините за неудобства, но это вынужденная мера для предотвращения распространения корнавируса. Безопасность людей – превыше всего!», – говорится в сообщении.

Исходя из информации онлайн-табло харьковского аэропорта, вчера был принят и отправлен один рейс – в Баку. С сегодняшнего дня расписание пустует.

Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, аэропорт
 
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