20.03.2020 08:08

В Харькове не попавшие в транспорт пассажиры перекрывают дороги и портят вагоны (ВИДЕО, ФОТО)

Карантинные меры по ограничению проезда в транспорте вызвали протест у населения.



// Facebook

Фото и видео происходящего на остановках общественного траспорта опубликовал на своей странице в Facebook директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

«Остановка трамвая «Станция метро академика Павлова», ул.Г.Труда-ул.Ак.Павлова, разворотный круг 602м/р, пр.Тракторостроителей-ул.Немышлянская, ул.Морозова-ул.Киргизская к ул.Костычева; Салтовское шоссе-пр.Тракторостроителей, Холодная гора - это только краткий перечень улиц и остановок, где горожане перекрывают движение трамваев из-за ограничения количества пассажиров.

У одного трамвая разъярённые пассажиры разбили лобовое стекло.

Для разблокирования движения везде вызываем полицию, но это пока мало помогает.

Поскольку на указанных участках трамваи заблокированы, как вы понимаете, трамваи дальше не идут, люди на остановках по маршруту не знают, из-за чего задержка. При закрытом метро перекрытие дорог только усугубляет ситуацию с перевозкой людей», – написал он.

Напомним, на время карантина в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить лишь до 10 пассажиров.



КП «Харьковский метрополитен» прекратил перевозки пассажиров с 20:00 17 марта по 3 апреля.



После закрытия метрополитена в Харькове были внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта.



Городская власть готовит обращение в Кабмин с просьбой возобновить работу метро.

