У центрі Харкова на день обмежать рух транспорту

Рух транспорту на перехресті вул. Сумська - пл. Конституції - Бурсацький узвіз - вул. Мечникова буде обмежений з 9:00 до 15:00 20 березня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на кабельній лінії зв'язку.
На цей період пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою.
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
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