19.03.2020 17:28

У центрі Харкова на день обмежать рух транспорту

Рух транспорту на перехресті вул. Сумська - пл. Конституції - Бурсацький узвіз - вул. Мечникова буде обмежений з 9:00 до 15:00 20 березня.



// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на кабельній лінії зв'язку.

На цей період пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою.