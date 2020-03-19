Главная Новости Дороги и транспорт У центрі Харкова на день обмежать рух транспорту
19.03.2020  17:28   

У центрі Харкова на день обмежать рух транспорту

Рух транспорту на перехресті вул. Сумська - пл. Конституції - Бурсацький узвіз - вул. Мечникова буде обмежений з 9:00 до 15:00 20 березня.


// city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на кабельній лінії зв'язку.

На цей період пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою.

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.03 Дороги и транспорт У Харкові тимчасово скасовується трамвайний маршрут №23 18.03 Дороги и транспорт Як під час карантину курсуватиме транспорт у Харкові: нові схеми маршрутів 16.03 Дороги и транспорт Центр міста: у вівторок та середу буде обмежено рух транспорту
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 