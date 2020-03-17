Харьковский жд вокзал закроют, но не полностью - в кассах будут возвращать деньги за билеты

Охрана будет пропускать в помещение вокзала не более 10 человек.
По данным "Укрзализниці", ограничения вводятся с 12:00 18 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, с указанного времени будет ограничено посещение железнодорожных вокзалов.
"Все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы возвращения билетов. На вокзалы запускаться одновременно группы людей - не более 10 человек", - говорится в сообщении.
Сегодня, для уменьшения очередей в железнодорожные кассы, компания откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны.
Также в пресс-службе напомнили, что средства за неиспользованные билеты можно вернуть в течение месяца с даты отмены поезда и призвали пассажиров не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе.
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