17.03.2020 14:50

Харьковский жд вокзал закроют, но не полностью - в кассах будут возвращать деньги за билеты

Охрана будет пропускать в помещение вокзала не более 10 человек.



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По данным "Укрзализниці", ограничения вводятся с 12:00 18 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, с указанного времени будет ограничено посещение железнодорожных вокзалов.

"Все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы возвращения билетов. На вокзалы запускаться одновременно группы людей - не более 10 человек", - говорится в сообщении.

Сегодня, для уменьшения очередей в железнодорожные кассы, компания откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны.

Также в пресс-службе напомнили, что средства за неиспользованные билеты можно вернуть в течение месяца с даты отмены поезда и призвали пассажиров не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе.