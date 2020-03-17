«Укрзалізниця» приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы – без взымания дополнительных сборов.
Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей возле касс «Укрзалізниця» продлила срок возврата билетов до одного месяца от даты предполагаемого отправления отмененного поезда.
Просим не торопиться на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь угрозе, находясь в толпе.
Когда бы вы не обратились в течение отведенного времени, средства будут возвращены в полном объеме.
Билеты, приобретенные через Интернет, возвращаются через онлайн-сервисы.
Грузовые железнодорожные перевозки осуществляются.
День склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных. Зато будет легче обычного даваться любая работа, требующая повышенной концентрации внимания.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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