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17.03.2020  11:13   

«Укрзалізниця» приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.


// ХОГА
«Укрзалізниця», начиная с 12:00 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем). Поезда выполнят последние рейсы по графику курсирования 17 марта», - говорят в министерстве.

Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы – без взымания дополнительных сборов.

Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей возле касс «Укрзалізниця» продлила срок возврата билетов до одного месяца от даты предполагаемого отправления отмененного поезда.

Просим не торопиться на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь угрозе, находясь в толпе.

Когда бы вы не обратились в течение отведенного времени, средства будут возвращены в полном объеме.

Билеты, приобретенные через Интернет, возвращаются через онлайн-сервисы.

Грузовые железнодорожные перевозки осуществляются.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  карантин, коронавирус, укрзалізниця
 
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