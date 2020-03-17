«Укрзалізниця» приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение

17.03.2020 11:13

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

«Укрзалізниця», начиная с 12:00 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем). Поезда выполнят последние рейсы по графику курсирования 17 марта», - говорят в министерстве.

Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы – без взымания дополнительных сборов.

Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей возле касс «Укрзалізниця» продлила срок возврата билетов до одного месяца от даты предполагаемого отправления отмененного поезда.

Просим не торопиться на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь угрозе, находясь в толпе.

Когда бы вы не обратились в течение отведенного времени, средства будут возвращены в полном объеме.

Билеты, приобретенные через Интернет, возвращаются через онлайн-сервисы.

Грузовые железнодорожные перевозки осуществляются.